Il 31 marzo il tribunale di Parigi ha condannato Marine Le Pen a quattro anni di prigione per aver usato fondi del parlamento europeo per pagare alcuni politici e dipendenti del suo partito, il Rassemblement national (Rn, estrema destra). Le Pen è stata anche dichiarata ineleggibile per cinque anni con effetto immediato e non potrà quindi candidarsi alle presidenziali del 2027.

Dei quattro anni di condanna, due sono senza condizionale ma con possibilità di braccialetto elettronico.

La presidente del tribunale Bénédicte de Perthuis ha riconosciuto nove eurodeputati dell’Rn colpevoli del reato principale e dodici assistenti colpevoli di ricettazione.

“È stato appurato che c’era un vero e proprio sistema”, ha dichiarato De Perthuis. “L’Rn sottoscriveva contratti fittizi, perché in realtà gli assistenti degli eurodeputati lavoravano per il partito”.

Le Pen ha lasciato l’aula del tribunale prima dell’annuncio della pena.