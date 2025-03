Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha scelto l’ex comandante della marina Eli Sharvit come nuovo direttore del servizio di sicurezza interno Shin bet, ha affermato il 31 marzo il suo ufficio, nonostante la corte suprema abbia sospeso il licenziamento dell’attuale capo Ronen Bar.

Non è chiaro quando e come Sharvit assumerà l’incarico, dato che la corte suprema non si è ancora espressa sul merito del licenziamento di Bar.

Il 21 marzo Netanyahu aveva annunciato il licenziamento di Bar, citando “la fine del rapporto di fiducia”.

Tuttavia, la corte suprema aveva sospeso il licenziamento per esaminare la questione, fissando una scadenza l’8 aprile.