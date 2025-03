Dopo le elezioni presidenziali, il Wisconsin: Elon Musk sta mettendo in gioco tutto il suo peso politico e finanziario per far eleggere il 1 aprile il candidato di destra Brad Schimel alla corte suprema dello stato.

Schimel se la dovrà vedere con Susan Crawford, sostenuta dal Partito democratico, per l’elezione a un seggio della corte suprema del Wisconsin, uno degli stati chiave delle ultime presidenziali. In futuro la corte potrebbe essere chiamata a giudicare una nuova ripartizione dei collegi elettorali in vista delle prossime elezioni per il congresso.

Il capo della Tesla e della SpaceX è impegnato da settimane a far eleggere Schimel, che sposterebbe la corte dalla parte dei repubblicani.

Durante il comizio a Green Bay, Musk ha staccato due assegni da un milione di dollari a favore di elettori del Wisconsin, rispolverando una strategia già usata durante la campagna elettorale per le presidenziali, quando aveva organizzato una lotteria che offriva ogni giorno un milione di dollari a un elettore repubblicano iscritto in uno dei sette stati chiave. I democratici considerano queste strategie illegali.

“Il mio avversario è Musk, non Schimel”, ha affermato Crawford durante un comizio a Elkhorn. “Finora ha speso più di venticinque milioni di dollari per cercare d’impedirmi di diventare giudice della corte suprema del Wisconsin”.

Secondo la squadra elettorale di Crawford, Musk sta cercando di “comprare un seggio alla corte suprema del Wisconsin per ottenere una decisione favorevole su un ricorso presentato dalla Tesla contro una legge che vieta alle case automobilistiche di possedere concessionarie”.