Il 1 aprile la Cina ha mobilitato le sue forze terrestri, navali e aeree per un’esercitazione militare che simula un blocco dell’isola di Taiwan, rivendicata da Pechino.

“Le forze armate cinesi si stanno avvicinando a Taiwan da varie direzioni”, ha dichiarato Shi Yi, portavoce del comando orientale dell’esercito cinese, definendo le manovre “legittime e necessarie per salvaguardare la sovranità e l’unità della Cina”.

Taiwan ha reagito schierando aerei e navi militari, e attivando i suoi sistemi missilistici.

La Cina comunista non ha mai esercitato la sua sovranità su Taiwan, ma considera l’isola parte integrante del suo territorio e non esclude l’uso della forza per assumerne il controllo.