Il 1 aprile il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rinunciato a nominare l’ex comandante della marina Eli Sharvit a capo del servizio di sicurezza interno Shin bet. La nomina, che era stata annunciata il 31 marzo, sarebbe stata revocata a causa delle pressioni statunitensi.

L’inversione di rotta arriva in un momento in cui Netanyahu è impegnato in un braccio di ferro con la corte suprema, che ha sospeso temporaneamente il licenziamento di Ronen Bar, l’attuale capo dello Shin bet.

Netanyahu ha ringraziato Sharvit per aver accettato la nomina, ma l’ha informato che, dopo ulteriori considerazioni, avrebbe esaminato altre candidature per l’incarico, secondo un comunicato ufficiale.