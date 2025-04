La svolta protezionistica della Casa Bianca, senza precedenti dagli anni trenta del novecento, prevede dazi aggiuntivi del 10 per cento su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti, con aumenti più pesanti per i paesi considerati ostili dal punto di vista commerciale.

Per la Cina il conto è astronomico, con dazi del 34 per cento che si aggiungono a quelli del 20 per cento già introdotti dall’amministrazione Trump.

I dazi sono stati fissati al 20 per cento per l’Unione europea, al 24 per cento per il Giappone, al 26 per cento per l’India e al 46 per cento per il Vietnam.

I dazi generalizzati del 10 per cento entreranno in vigore il 5 aprile e quelli mirati il 9 aprile.

“È una dichiarazione di guerra all’economia mondiale”, ha commentato l’economista Maurice Obstfeld del Peterson institute for international economics (Piie).