L’11 aprile i mercati azionari asiatici sono crollati sulla scia di Wall street, un segno di preoccupazione per la guerra commerciale di Donald Trump, in un momento in cui l’Unione europea minaccia di tassare i colossi tecnologici statunitensi.

Dopo la spettacolare inversione di rotta del 9 aprile, a Washington l’imprevedibile presidente degli Stati Uniti ha difeso ancora una volta la sua offensiva commerciale, che avrebbe dovuto favorire la produzione industriale negli Stati Uniti, insistendo sul fatto che si tratta di una “buona cosa”.

Ma di fronte all’incertezza causata da questa politica, i mercati finanziari sono nel panico. Seguendo Wall street, Tokyo è crollata del 4,2 per cento e l’indice della borsa di Seoul è sceso dell’1,18 per cento. Il 10 aprile Wall street ha chiuso in forte ribasso, con il Dow Jones che ha perso il 2,50 per cento e il Nasdaq il 4,31 per cento. Anche i mercati azionari cinesi hanno sofferto, con Shanghai che ha perso lo 0,23 per cento.

I mercati azionari sono rimbalzati dopo che il 9 aprile Trump ha annunciato il congelamento per novanta giorni dei dazi appena imposti a sessanta partner commerciali.

Tuttavia, dall’inizio di aprile, gli Stati Uniti hanno mantenuto una dazio del 10 per cento su qualunque paese e tariffe del 25 per cento su acciaio, alluminio e automobili, in particolare contro l’Unione europea.