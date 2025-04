Il 10 aprile la corte suprema degli Stati Uniti ha inflitto un duro colpo all’amministrazione Trump, ordinandole di facilitare il ritorno di un migrante espulso per errore verso il Salvador e rinchiuso in una prigione di massima sicurezza.

Kilmar Abrego Garcia, un migrante salvadoregno residente nel Maryland (est) e sposato con una donna statunitense, era stato arrestato il 12 marzo ed espulso tre giorni dopo. Insieme a lui erano stati trasferiti in una prigione di massima sicurezza in Salvador altri ventidue salvadoregni e 238 venezuelani, accusati di far parte di bande criminali.

Il governo statunitense aveva poi riconosciuto che l’espulsione di Abrego Garcia era dovuta a un “errore amministrativo”, dato che un ordine di espulsione nei suoi confronti era stato definitivamente annullato da un tribunale federale nel 2019.

Ma aveva affermato di non poter rimediare all’errore perché l’uomo era stato ormai affidato alle autorità salvadoregne. Aveva inoltre insistito sulla sua appartenenza alla banda criminale Ms-13, che Washington considera un’organizzazione terroristica.