“Con profonda tristezza annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”, ha annunciato il figlio Álvaro in un messaggio sul social network X, firmato anche da suo fratello Gonzalo e da sua sorella Morgana.

“La sua scomparsa addolorerà i suoi cari, i suoi amici e i suoi lettori in tutto il mondo, ma speriamo che possano trovare conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, interessante e fruttuosa”, hanno aggiunto i figli.

La famiglia non ha fornito le cause della morte, ma la salute di Vargas Llosa si stava deteriorando dal 2023, dopo un ricovero in ospedale per covid-19 in Spagna, paese di cui aveva ottenuto la cittadinanza nel 1993. La situazione si era poi aggravata dopo il suo ritorno a Lima da Madrid, nel 2024. Da alcuni mesi viveva lontano dalla scena pubblica.

All’esterno della casa dello scrittore, che affaccia sull’oceano Pacifico, una piccola folla si è radunata in silenzio all’annuncio della morte, con in mano copie delle sue opere.

In un messaggio pubblicato su X, la presidente peruviana Dina Boluarte ha espresso il suo cordoglio per la morte di Vargas Llosa. “Il suo genio intellettuale e le sue opere costituiscono un’eredità duratura per le generazioni future”.

Apprezzato per le sue descrizioni della realtà sociale, l’autore di capolavori come La città e i cani e Conversazione nella cattedrale era stato in passato criticato dagli ambienti intellettuali sudamericani per le sue posizioni conservatrici.