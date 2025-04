Il 14 aprile il parlamento ungherese ha approvato degli emendamenti costituzionali che limitano i diritti delle persone lgbt+ e di quelle con doppia cittadinanza.

A marzo il primo ministro sovranista Viktor Orbán aveva avvertito i suoi avversari di prepararsi a una “grande pulizia di Pasqua”.

Prima dell’approvazione della revisione della costituzione, avvenuta con 140 voti a favore e 21 contrari, decine di manifestanti avevano bloccato l’ingresso al parlamento, prima di essere allontanati dalla polizia.

I deputati d’opposizione hanno srotolato uno striscione in aula in segno di protesta, mentre fuori dall’edificio centinaia di manifestanti gridavano: “L’Ungheria non diventerà come la Russia di Putin”.