Il 15 aprile la giudice federale Paula Xinis ha accusato l’amministrazione Trump di non aver fatto niente per facilitare il ritorno negli Stati Uniti di Kilmar Ábrego García, un migrante espulso per errore verso il Salvador e rinchiuso in una prigione di massima sicurezza.

“Sembra che il governo non abbia intrapreso alcuna azione per garantire il ritorno del signor Ábrego García e conformarsi così a una decisione della corte suprema”, ha affermato.

Il 10 aprile la corte suprema aveva inflitto un duro colpo all’amministrazione Trump, ordinandole di facilitare il ritorno di Ábrego García. “Il governo dovrà inoltre fornire costanti aggiornamenti sulle azioni intraprese per rimediare a questa situazione”, aveva aggiunto il più alto tribunale degli Stati Uniti.