Per entrare in vigore, la proposta della Commissione dovrà essere approvata dal parlamento europeo e dagli stati membri.

Roma ha definito la presentazione della lista “un grande successo del governo italiano”.

Sotto pressione per inasprire la sua politica migratoria, il mese scorso Bruxelles aveva già presentato delle misure per accelerare le espulsioni degli immigrati irregolari. In particolare, la Commissione aveva proposto di definire un quadro giuridico per la creazione di centri per i migranti al di fuori dei confini nazionali, i cosiddetti “hub di rimpatrio”.