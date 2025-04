L’amministrazione Trump ha proposto il 16 aprile di modificare la definizione di “danno” alle specie in pericolo in modo da non dover proteggere il loro habitat naturale, attirandosi le critiche delle organizzazioni ambientaliste.

La legge statunitense sulle specie in pericolo, approvata nel 1973, vieta di danneggiare animali e piante a rischio d’estinzione. L’attuale definizione giuridica del termine “danno” comprende anche la distruzione del loro habitat.

Questa definizione è stata confermata dalla corte suprema nel 1995.