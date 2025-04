In assenza di finanziamenti dell’ultima ora, “nelle prossime settimane 3,6 milioni di persone non avranno più accesso agli aiuti alimentari”, ha affermato in un comunicato.

La sospensione degli aiuti del Pam arriva in un momento in cui l’Etiopia, grande paese dell’Africa orientale con circa 130 milioni di abitanti, deve affrontare molte sfide.

Oltre al blocco dei finanziamenti dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), deciso dal presidente statunitense Donald Trump, pesano anche i tagli alla spesa per il settore di altri paesi occidentali.

“I conflitti, l’instabilità regionale, gli spostamenti di popolazione, le condizioni meteorologiche estreme e gli shock economici hanno lasciato più di dieci milioni di persone alle prese con la fame e la malnutrizione”, ha affermato il Pam.

L’Etiopia deve inoltre far fronte all’arrivo di profughi dai paesi confinanti, in particolare dal Sudan, dove dall’aprile 2023 è in corso una guerra civile, e dal Sud Sudan, in preda a una cronica instabilità.

Secondo il Pam, quest’anno i finanziamenti per le operazioni in Etiopia saranno poco più della metà di quelli del 2024.