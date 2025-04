“I responsabili di quest’attacco ignobile non resteranno impuniti”, ha assicurato Manoj Sinha, il governatore del Jammu e Kashmir, cioè il più alto rappresentante di New Delhi nel territorio.

La regione storica del Kashmir è divisa tra India e Pakistan dalla loro indipendenza nel 1947, ma entrambi i paesi rivendicano l’intero territorio. New Delhi accusa regolarmente il Pakistan di sostenere i ribelli del Kashmir indiano.

Nel 1989 i ribelli hanno lanciato un’insurrezione armata per ottenere l’indipendenza o l’annessione al Pakistan. Da allora il conflitto ha causato la morte di decine di migliaia di persone tra soldati, miliziani e civili.

Le violenze si sono però ridotte dopo che nel 2019 New Delhi ha revocato lo statuto di parziale autonomia del Jammu e Kashmir, assumendone direttamente il controllo.

Da allora le autorità indiane hanno promosso con forza questa regione montuosa come destinazione turistica, sia per praticare lo sci nei mesi invernali sia per sfuggire al caldo soffocante in estate.

Secondo i dati ufficiali, nel 2024 circa 3,5 milioni di persone hanno visitato il Kashmir indiano.