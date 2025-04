Il 14 aprile il governo aveva sospeso 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti pluriennali ad Harvard, oltre a contratti per un valore di sessanta milioni di dollari, dopo che questa aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca.

Il 21 aprile l’università di Harvard, una delle più prestigiose al mondo, ha fatto causa all’amministrazione Trump per la sospensione di 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti federali.

L’università, che ha sede a Cambridge, vicino a Boston, ha reagito facendo causa all’amministrazione presso un tribunale federale del Massachusetts.

“Il governo sta usando la sospensione dei finanziamenti come un mezzo di pressione per assumere il controllo delle decisioni accademiche di Harvard”, ha affermato l’università in un documento giudiziario.

“Le azioni del governo violano il primo emendamento della costituzione degli Stati Uniti, nonché leggi e regolamenti federali”, ha aggiunto. Il primo emendamento garantisce la libertà d’espressione.

“Harvard è impegnata attivamente a combattere l’antisemitismo e qualunque altra forma di discriminazione”, ha sottolineato l’università. “Ma invece di collaborare con l’università in questi sforzi, il governo ha annunciato un blocco generale dei finanziamenti alla ricerca medica, scientifica e tecnologica, e ad altri progetti che non hanno niente a che fare con l’antisemitismo”.