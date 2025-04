La Apple è stata multata per cinquecento milioni di euro a causa di alcune clausole del suo App Store che danneggiano i fornitori di app e i loro clienti. Meta dovrà invece pagare duecento milioni di euro per aver violato una normativa sull’uso dei dati personali.

Le multe, le prime a essere comminate in base al Dma, entrato in vigore nel 2024 per combattere gli abusi di posizione dominante delle grandi aziende tecnologiche, arrivano in un momento delicato per le relazioni transatlantiche.

Bruxelles ha infatti avviato dei negoziati con l’amministrazione statunitense per ottenere la revoca dei dazi imposti da Trump.

Il presidente statunitense ha più volte contestato le tasse, le multe e i vincoli normativi imposti dall’Unione europea alle aziende tecnologiche statunitensi.

Tuttavia, le multe annunciate il 23 aprile sono di moderata entità e non dovrebbero spaventare la Apple e Meta, che nel 2024 hanno registrato un utile netto rispettivamente di 93,7 e 62,4 miliardi di dollari.

Il conto potrebbe però lievitare se le due aziende non collaborassero con le autorità europee. “Hanno sessanta giorni di tempo per conformarsi alle nostre decisioni, pena il pagamento di penalità periodiche”, ha avvertito la Commissione.