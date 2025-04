Circa novanta donne haitiane, migranti irregolari, sono state arrestate il 21 aprile negli ospedali e nei reparti maternità della Repubblica Dominicana, insieme a 48 bambini, prima di essere espulse verso Haiti, secondo un bilancio fornito il 22 aprile dalle autorità.

Un nuovo protocollo applicato a partire dal 21 aprile, parte integrante di una stretta contro gli immigrati haitiani, prevede che le persone senza documenti possano ricevere cure ospedaliere ma debbano poi essere arrestate ed espulse dal paese.

“Il 21 aprile abbiamo arrestato 48 donne incinte e 39 che avevano appena partorito, accompagnate da 48 bambini”, hanno annunciato in un comunicato i servizi d’immigrazione. “Queste persone sono state condotte in un centro di detenzione ad Haina per il rilevamento delle impronte digitali e dei dati biometrici, e sono state trattate con dignità, ricevendo anche generi alimentari”.