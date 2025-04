Il 22 aprile Elon Musk ha annunciato che a partire da maggio ridurrà il suo impegno nell’amministrazione Trump per dedicare più tempo alla Tesla, l’azienda specializzata in automobili elettriche di cui è amministratore delegato.

“Il tempo che dedicherò al Doge diminuirà in modo significativo”, ha dichiarato, riferendosi al Department of government efficiency, la nuova commissione per l’efficienza governativa.

Musk, proprietario del social network X e dell’azienda spaziale SpaceX, è attualmente alla guida della commissione creata dal presidente statunitense Donald Trump per ridurre drasticamente la spesa federale.