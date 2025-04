Il 24 aprile il governo spagnolo ha deciso di annullare un contratto sottoscritto con un’azienda israeliana per l’acquisto di armi del valore di 6,8 milioni di euro, che aveva causato forti tensioni all’interno della coalizione di sinistra, secondo fonti governative.

Il Partito socialista del primo ministro Pedro Sánchez e il suo alleato Sumar (sinistra radicale) “sostengono con convinzione la causa palestinese”, hanno affermato le fonti governative.

“È per questo che dal 7 ottobre 2023 la Spagna non ha mai acquistato né venduto armi ad aziende israeliane, e sarà così anche in futuro”, hanno aggiunto, riferendosi alla data d’inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

A ottobre, però, il ministero dell’interno spagnolo aveva sottoscritto un contratto del valore di 6,8 milioni di euro con l’azienda israeliana Guardian Defense and Homeland Security S.A. per l’acquisto di munizioni calibro 9 mm destinate alla guardia civile.