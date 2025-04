Il primo ministro liberale Mark Carney ha ottenuto una storica vittoria nelle elezioni legislative anticipate del 28 aprile, impegnandosi a resistere alla guerra commerciale lanciata da Donald Trump e a non dimenticare mai il “tradimento” degli Stati Uniti.

Il Partito liberale potrebbe però non avere la maggioranza assoluta in parlamento ed essere quindi costretto a governare con il sostegno di un’altra formazione. Lo spoglio è ancora in corso in alcune aree del paese.

Solo pochi mesi fa la strada sembrava spianata per il ritorno al potere del Partito conservatore, guidato da Pierre Poilievre, dopo dieci anni di governo del liberale Justin Trudeau.

Ma il ritorno di Trump alla Casa Bianca e la sua offensiva senza precedenti contro il Canada, con dazi doganali e minacce di annessione, ha cambiato le carte in tavola.