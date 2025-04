Il 30 aprile il governo pachistano ha affermato di avere “informazioni credibili” di un imminente attacco militare indiano in Pakistan dopo un attentato contro una comitiva di turisti a Pahalgam, nel Kashmir indiano, che ha causato ventisei morti.

In precedenza il primo ministro indiano Narendra Modi aveva dato il via libera a un’operazione militare in risposta all’attentato del 22 aprile, di cui New Delhi ha attribuito la responsabilità al Pakistan.

“Il Pakistan dispone di informazioni credibili secondo cui l’India è pronta a condurre un attacco militare nelle prossime 24-36 ore, usando l’incidente di Pahalgam come pretesto”, ha affermato in un comunicato il ministro dell’informazione pachistano Attaullah Tarar.

“Il Pakistan non colpirà per primo, ma non esiterà a rispondere”, ha dichiarato invece il ministro degli esteri pachistano Ishaq Dar.