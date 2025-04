L’India ha anche ordinato agli addetti alla difesa pachistani in servizio a New Delhi di lasciare il paese e ha richiamato dal Pakistan i suoi consiglieri militari.

Nonostante il trattato, negli ultimi anni ci sono state forti tensioni tra i due paesi sulla condivisione delle risorse idriche. In particolare, Islamabad ha più volte accusato l’India, che si trova a monte, di voler limitare il suo accesso all’acqua, con gravi conseguenze per l’agricoltura.

“Inoltre, il trattato del 1960 sulle acque del fiume Indo è sospeso con effetto immediato, fino a quando il Pakistan non rinuncerà in modo chiaro e inequivocabile al suo sostegno al terrorismo transfrontaliero”, ha aggiunto.

Lo stesso giorno il Comitato di sicurezza nazionale del Pakistan si è riunito nella capitale Islamabad per decidere come rispondere alle misure adottate da New Delhi. L’organismo, che riunisce i più alti funzionari civili e militari del paese, si riunisce solo in caso di estrema urgenza.

“L’India voleva uscire dal trattato sull’acqua da almeno quindici anni, e ha usato l’attacco contro i turisti come pretesto”, aveva dichiarato il 23 aprile Khawaja Asif, il ministro della difesa pachistano.