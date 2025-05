Il 2 maggio gli attivisti della Freedom flotilla coalition (Ffc) hanno annunciato che una delle loro navi, carica di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza, è stata attaccata da droni israeliani al largo di Malta, in acque internazionali.

“Poco dopo la mezzanotte la Conscience, una delle navi della Freedom flotilla coalition, è stata attaccata in acque internazionali”, ha affermato l’organizzazione in un comunicato.

“I droni hanno colpito due volte la prua della nave, causando un incendio e seri danni allo scafo”, ha dichiarato, attribuendo l’attacco a Israele.

“Gli ambasciatori israeliani devono essere convocati per rispondere di queste violazioni del diritto internazionale, non solo il bombardamento di una nave in acque internazionali ma anche il blocco degli aiuti umanitari destinati agli abitanti della Striscia di Gaza”, ha aggiunto.

Israele non ha ancora reagito alle accuse.