“Dal campo di battaglia al suo ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale, passando per il congresso, Waltz ha sempre messo al primo posto gli interessi degli Stati Uniti. So che farà lo stesso nel nuovo incarico”, ha aggiunto.

Il 1 maggio il presidente statunitense Donald Trump ha rimosso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, al centro delle polemiche in seguito alla condivisione di piani militari sull’app di messaggistica Signal.

Trump non ha motivato la sua decisione, ma Waltz era sotto pressione dalla fine di marzo, quando il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aveva rivelato di essere stato inserito per errore in una chat in cui i più alti funzionari degli Stati Uniti discutevano di un imminente raid contro i ribelli huthi nello Yemen. Waltz si era assunto la “piena responsabilità dell’errore”, spiegando che potrebbe aver scambiato Goldberg con un’altra persona.

Intervistato la sera del 1 maggio su Fox News, il vicepresidente JD Vance ha assicurato che la sostituzione di Waltz non è legata al cosiddetto “Signalgate”.

“Se il presidente avesse voluto licenziarlo, lo avrebbe fatto. Ha semplicemente deciso che Mike sarebbe stato più utile in un nuovo ruolo”, ha aggiunto, sottolineando che la mossa potrebbe anche essere considerata una “promozione”.

Secondo la stampa statunitense, il favorito per la carica di consigliere per la sicurezza nazionale è Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e coinvolto anche nei negoziati con l’Ucraina e la Russia.