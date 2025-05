L’India ha condotto dei raid aerei in territorio pachistano, seguiti da scambi d’artiglieria tra i due eserciti lungo il confine conteso in Kashmir.

Una fonte della sicurezza di New Delhi ha inoltre dichiarato all’Afp che tre caccia indiani sono precipitati per motivi che non sono ancora stati chiariti.

Il 7 maggio il Comitato di sicurezza nazionale del Pakistan si è riunito nella capitale Islamabad per decidere come rispondere ai raid aerei di New Delhi. L’organismo, che riunisce i più alti funzionari civili e militari del paese, si riunisce solo in caso di estrema urgenza.

Dopo l’attentato di Pahalgam l’India aveva accusato il Pakistan di “terrorismo transfrontaliero”, mentre Islamabad aveva smentito il suo coinvolgimento.

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio l’aviazione indiana ha colpito anche la moschea Subhan a Bahawalpur, nella provincia del Punjab, legata secondo New Delhi al gruppo jihadista Lashkar-e Taiba (Let).

L’India accusa il gruppo, sospettato degli attentati che avevano causato 166 morti a Mumbai nel 2008, di essere responsabile dell’attacco del 22 aprile.