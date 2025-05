Il pomeriggio del 7 maggio si aprirà il conclave per eleggere il successore di papa Francesco, con una prima votazione nella cappella Sistina.

Alle 16.30 è invece prevista una preghiera nella cappella Paolina, adiacente alla cappella Sistina.

Alle 17 i cardinali entreranno in processione nella cappella Sistina, dove saranno in condizioni d’isolamento totale: non saranno ammessi telefoni cellulari e i collegamenti internet saranno interrotti all’interno delle mura della Città del Vaticano.

Dopo aver giurato di non rivelare nulla di quanto avverrà, pena la scomunica, i cardinali avvieranno la discussione davanti al maestoso affresco del Giudizio universale di Michelangelo.

Nel tardo pomeriggio si terrà una prima votazione, il cui esito non sarà probabilmente reso noto prima delle 19. Dato che la prima votazione servirà a misurare le forze in campo, è improbabile che si raggiunga la maggioranza dei due terzi necessaria per eleggere il papa, cioè almeno 89 voti.

L’elezione dovrebbe quindi proseguire l’8 maggio, con due votazioni previste la mattina e due il pomeriggio.

Il mondo avrà gli occhi puntati sul comignolo metallico montato sul tetto della cappella Sistina che, al termine delle votazioni, ne annuncerà l’esito: fumata bianca in caso di elezione del papa e nera in caso contrario. Nelle prime votazioni della mattina e del pomeriggio, però, ci sarà fumata solo in caso di esito positivo.