Il 7 maggio la giunta militare al potere in Mali ha vietato “fino a nuovo ordine” le attività dei partiti, invocando “motivi di sicurezza”.

“Le attività dei partiti sono sospese in tutto il paese per motivi di sicurezza, fino a nuovo ordine”, si legge in un decreto firmato dal capo della giunta, il generale Assimi Goita.

“Il provvedimento si applica anche alle associazioni che svolgono attività di natura politica”, prosegue il decreto.

Il divieto arriva dopo che una nuova coalizione dell’opposizione aveva indetto per il 9 maggio una manifestazione per denunciare il possibile scioglimento dei partiti e chiedere il ritorno all’ordine costituzionale.