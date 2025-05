Leone XIV, il primo papa statunitense della storia, ha deplorato il 9 maggio il declino della fede durante la sua prima messa, in cui ha riproposto temi cari al suo predecessore Francesco.

Dopo alcune parole in inglese per invitare ad “annunciare il Vangelo”, Robert Francis Prevost, 69 anni, ha pronunciato in italiano la sua prima omelia come capo della chiesa cattolica davanti ai cardinali riuniti nella cappella Sistina.

Agostiniano e appassionato di storia del cristianesimo e di matematica, il papa ha deplorato il declino della fede a favore di “altre certezze come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere e il piacere”.

Indossando scarpe nere come il suo predecessore, anziché rosse come vuole la tradizione, ha poi criticato “i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto a una sorta di leader carismatico o superuomo”.

“La chiesa dev’essere un faro che illumina le notti del mondo”, ha affermato.