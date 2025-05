Il 12 maggio il primo ministro britannico Keir Starmer si è impegnato a “riprendere il controllo delle frontiere” e ha annunciato un pacchetto di misure per ridurre l’immigrazione legale, in un momento in cui l’estrema destra sta guadagnando terreno nel paese.

“Tutti gli aspetti del sistema dell’immigrazione, compresi i visti di lavoro, quelli di studio e i ricongiungimenti familiari, saranno rafforzati per poterli controllare meglio”, ha affermato il premier laburista durante una conferenza stampa a Downing street.

Sarà necessario trascorrere dieci anni nel paese, e non più cinque, per richiedere la residenza permanente o la cittadinanza britannica, con l’eccezione di medici, infermieri, ingegneri e dirigenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Il settore dell’assistenza agli anziani, attualmente molto dipendente dalla manodopera straniera, non potrà più reclutare personale all’estero.

Il livello di conoscenza dell’inglese richiesto per risiedere nel paese sarà rafforzato, e il periodo in cui gli studenti stranieri potranno rimanere nel paese dopo gli studi sarà ridotto.