Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per novanta giorni della maggior parte dei dazi doganali che si erano imposti, segnando una distensione nella guerra commerciale che ha scosso l’economia mondiale.

La sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”, hanno annunciato le due maggiori potenze economiche mondiali in un comunicato congiunto emesso dopo due giorni di negoziati a Ginevra, in Svizzera.

In concreto, le parti hanno accettato di sospendere dazi aggiuntivi del 115 per cento che si erano imposte nelle ultime settimane, nell’ambito di un’escalation scatenata ad aprile da Donald Trump, che denunciava relazioni commerciali sbilanciate a favore della Cina.

La decisione riporta quindi temporaneamente al 30 per cento i dazi aggiuntivi statunitensi sui prodotti cinesi e al 10 per cento quelli cinesi sui prodotti statunitensi, mentre proseguono le trattative tra i due paesi, ha spiegato il rappresentante statunitense per il commercio Jamieson Greer durante una conferenza stampa a Ginevra.