Per la prima volta gli albanesi all’estero hanno potuto votare per posta.

Lo scrutinio, che ha avuto un tasso di partecipazione del 42,16 per cento, contro il 46,3 per cento del 2021, “si è svolto nel rispetto degli standard internazionali”, aveva dichiarato la sera dell’11 maggio Ilirjan Celibashi, il capo della commissione elettorale, aggiungendo che “lo spoglio dei voti sarà trasparente e strettamente monitorato”.

Con più del 40 per cento delle schede scrutinate, il Partito socialista ha ottenuto il 52,6 per cento dei voti, contro il 34,1 per cento dell’Alleanza per una grande Albania (centrodestra), guidata da Berisha.

Secondo le proiezioni, la formazione al governo potrebbe ottenere un numero maggiore di seggi rispetto ai 74 del 2021.

Alle elezioni hanno partecipato una quarantina di partiti, con in palio i 140 seggi dell’assemblea, il parlamento monocamerale dell’Albania.

Nessuno degli altri partiti avrebbe superato la soglia del 4 per cento.