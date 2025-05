Nel 2022 un tribunale olandese aveva condannato tre uomini – due russi e un ucraino – all’ergastolo in contumacia per l’abbattimento dell’aereo.

“La Federazione Russa non ha rispettato i suoi obblighi in base al diritto aereo internazionale in occasione dell’abbattimento del volo Mh17”, ha affermato in un comunicato l’Icao, che ha sede a Montréal, in Canada.

Nella sua prima decisione su una controversia tra stati membri, il consiglio dell’Icao ha riconosciuto che i ricorsi presentati dall’Australia e dai Paesi Bassi erano “fondati di fatto e di diritto”.

“Questa decisione invia un chiaro messaggio: gli stati non possono violare impunemente il diritto internazionale”, ha affermato il governo olandese, mentre quello australiano ha salutato un “giorno storico”.