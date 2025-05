“Almeno 59 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un attacco condotto all’alba nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza”, ha dichiarato all’Afp Mahmoud Bassal, portavoce della difesa civile. Almeno 21 persone sono state uccise in altri attacchi.

Allo stesso tempo il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha inviato una delegazione a Doha, in Qatar, per dei negoziati sugli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas.

Un video girato dall’Afp a Jabalia mostra donne in lacrime davanti a una fila di corpi avvolti in lenzuoli bianchi.

“Aveva solo nove mesi, cos’ha fatto di male?”, gridava una di loro.

“Chi non muore per un missile muore di fame, e chi non muore di fame muore per mancanza di medicine”, ha dichiarato Hassan Moqbel, che ha perso dei familiari nel bombardamento.

Dopo una breve pausa il 12 maggio per consentire il rilascio dell’ostaggio israelo-statunitense Edan Alexander, l’esercito israeliano ha ricominciato a bombardare il territorio palestinese, colpendo anche il 13 maggio due ospedali a Khan Yunis.

Secondo l’esercito israeliano, i due ospedali ospitavano centri di comando di Hamas.