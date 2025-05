Il 14 maggio Donald Trump ha avuto un breve incontro a Riyadh, in Arabia Saudita, con il presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa dopo che il giorno prima aveva annunciato la revoca delle sanzioni statunitensi contro la Siria.

Il presidente statunitense partirà poi per il Qatar, una visita che probabilmente alimenterà le polemiche sulla sua decisione di accettare un aereo di lusso in dono dalla famiglia reale.

Intanto, la Casa Bianca ha affermato di aver firmato in Arabia Saudita accordi economici per un valore di 600 miliardi di dollari, tra contratti per la vendita di armi e progetti nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’energia.