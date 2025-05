Nel primo trimestre il settore cinese della produzione di elettricità ha registrato una riduzione delle emissioni addirittura del 5,8 per cento. Questo ha permesso di compensare l’aumento delle emissioni legate all’uso del carbone nell’industria metalmeccanica e in quella chimica.

Questa volta, invece, secondo lo studio pubblicato su Carbon Brief, la riduzione si è verificata nonostante un aumento del 2,5 per cento della domanda di elettricità.

Le emissioni cinesi erano già diminuite in passato, ma a causa di cali della domanda, com’è avvenuto per esempio nella prima fase della pandemia di covid-19.

Grazie alle sue nuove capacità eoliche, solari e nucleari, nel primo trimestre la Cina ha registrato una riduzione delle emissioni di anidride carbonica dell’1,6 per cento su base annua, ha affermato Lauri Myllyvirta, analista del Centro di ricerca sull’energia e l’aria pulita (Crea), che ha sede in Finlandia.

Secondo lo studio, la Cina è però in ritardo su uno dei suoi obiettivi per il 2030, cioè ridurre la sua carbon intensity (il rapporto tra emissioni e pil) del 65 per cento rispetto ai livelli del 2005.

Il carbone rimane inoltre un elemento essenziale del mix energetico cinese.

Pechino sta cercando di affermarsi come leader mondiale nella lotta alla crisi climatica, in contrapposizione con gli Stati Uniti guidati da Donald Trump, negazionista climatico e grande sostenitore dei combustibili fossili.