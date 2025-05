“Miguel Rodríguez Díaz, conosciuto come Cuchillo, è stato arrestato in Colombia in un’operazione congiunta della polizia peruviana, della polizia colombiana e dell’Interpol”, ha affermato il ministero dell’interno peruviano sul social network X.

L’attività mineraria, motore dell’economia peruviana, è al centro di forti tensioni nella provincia di Pataz, dove dal febbraio 2024 è in vigore uno stato d’eccezione per le violenze legate all’estrazione dell’oro.

Dopo la strage il governo aveva annunciato una serie di misure d’emergenza, tra cui un coprifuoco dalle 18 alle 6 del mattino nel distretto di Pataz, uno dei tredici della provincia omonima, nonché la costruzione di una base militare.

Boluarte aveva aggiunto che l’esercito avrebbe assunto il controllo dell’area della miniera d’oro in cui sono stati trovati i corpi, e che tutte le attività minerarie nella provincia sarebbero state sospese per trenta giorni.

Il 13 maggio si era poi dimesso il primo ministro Gustavo Adrianzén, alla vigilia di una mozione di sfiducia contro di lui in parlamento. Un fronte trasversale di deputati accusava il suo governo di non aver fatto abbastanza per contrastare la criminalità organizzata, in un contesto di forte aumento delle violenze nel paese.