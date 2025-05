Il primo ministro conservatore Luís Montenegro ha vinto le elezioni legislative anticipate del 18 maggio, ma come nel 2024 non ha ottenuto una maggioranza sufficiente per garantire la stabilità del paese.

La formazione di estrema destra Chega (”basta”), guidata da André Ventura, ha superato per la prima volta la soglia del 20 per cento dei voti.

Secondo i risultati quasi definitivi, l’Alleanza democratica (Ad, centrodestra) ha ottenuto il 32,7 per cento dei voti, contro il 23,4 per cento del Partito socialista (Ps) e il 22,6 per cento di Chega.

Senza contare i quattro seggi delle circoscrizioni estere, che saranno assegnati nei prossimi giorni, l’Ad ha ottenuto 89 seggi sui 230 del parlamento, ben al di sotto dei 116 della maggioranza assoluta.