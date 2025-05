Decine di migliaia di persone hanno partecipato il 18 maggio a una manifestazione a Budapest contro un progetto di legge che prende di mira ong e mezzi d’informazione accusati di “minacciare la sovranità dell’Ungheria”.

“Voglio vivere in un’Ungheria libera, non in una dittatura”, affermava uno striscione srotolato davanti al parlamento, accanto a bandiere ungheresi, europee e arcobaleno.

“Se la legge sarà approvata, in Ungheria, come in Russia, chi critica il governo potrà essere accusato di essere un agente straniero”, ha dichiarato Gabor, uno studente di 25 anni che non ha voluto fornire il cognome.