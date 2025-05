La proposta della Commissione prevede l’eliminazione di questo requisito, in modo da facilitare i respingimenti.

Tuttavia, dev’esserci un “legame” tra la persona interessata e il paese terzo. Per esempio, il richiedente asilo dovrebbe averci lavorato o avere un familiare che ci vive.

Secondo le ong per la protezione dei migranti, la proposta esporrebbe però l’Unione europea ai ricatti dei paesi terzi che accoglierebbero i richiedenti asilo.

Per entrare in vigore la proposta dovrà essere approvata dal parlamento europeo e dagli stati membri.

Secondo le ong, però, i governi europei sarebero esposti ai ricatti dei paesi terzi, che potrebbero chiedere contropartite politiche e finanziarie in cambio dell’accoglienza.

Bruxelles è attualmente sottoposta a forti pressioni da parte di alcuni stati membri che vorrebbero un inasprimento della politica migratoria dell’Ue, in un contesto di crescita della destra e dell’estrema destra in tutto il continente.

A metà marzo aveva già presentato delle misure per accelerare le espulsioni degli immigrati irregolari.

In particolare, aveva proposto di definire un quadro giuridico per la creazione di centri per migranti al di fuori dei confini nazionali, i cosiddetti “hub di rimpatrio”.