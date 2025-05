Il presidente della camera dei rappresentanti Mike Johnson aveva invitato i deputati ad approvare in tempi rapidi questa “grande e bella legge”, come l’aveva definita Trump, e aveva quindi fissato una votazione nel cuore della notte. La legge è stata approvata nelle prime ore del mattino con 215 voti a favore e 214 contrari, tra cui due repubblicani.

Per Trump la posta in gioco è in primo luogo la proroga degli enormi tagli fiscali introdotti durante il suo primo mandato, che scadevano alla fine dell’anno.

Secondo alcuni esperti, questa proroga potrebbe aumentare il deficit federale da duemila a quattromila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.

La legge prevede anche l’abolizione dei prelievi fiscali sulle mance, una promessa elettorale non da poco in un paese in cui per molti lavoratori sono la principale fonte di reddito.