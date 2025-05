Almeno 172 decessi legati al colera sono stati registrati in una settimana in Sudan, ha annunciato il 27 maggio il ministero della salute. L’epidemia è strettamente legata alla guerra civile in corso.

“Il Centro federale per le operazioni di emergenza ha registrato un netto peggioramento dell’epidemia di colera, con 2.729 contagi e 172 decessi in una settimana”, ha affermato in un comunicato.

Il 90 per cento dei nuovi contagi è stato registrato nello stato della capitale Khartoum.

Nelle prime tre settimane di maggio il colera aveva causato 51 morti, secondo un precedente bilancio.