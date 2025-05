Il 27 maggio l’amministrazione Trump ha sospeso il rilascio dei visti per gli studenti stranieri in attesa di avviare dei controlli sui loro account sui social network.

Ma l’offensiva del presidente Donald Trump, determinato a mettere sotto controllo l’istruzione superiore, va ben oltre l’università di Harvard, accusata di aver lasciato prosperare l’antisemitismo durante la mobilitazione studentesca dell’anno scorso contro l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza e, più in generale, di diffondere idee radicali.

Il suo obiettivo sono infatti gli studenti stranieri. In un documento visionato dall’Afp, il dipartimento di stato ha chiesto alle ambasciate e ai consolati di non autorizzare “appuntamenti per il rilascio di visti per studenti o programmi di scambio”, in attesa della pubblicazione di “linee guida per l’esame approfondito dei loro account sui social network”.

“L’obiettivo è garantire che le persone che arrivano negli Stati Uniti non si dedichino ad attività criminali”, ha dichiarato Tammy Bruce, la portavoce del segretario di stato Marco Rubio.