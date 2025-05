I 44,4 milioni di sudcoreani registrati per votare hanno cominciato a recarsi alle urne in un numero record il 29 e 30 maggio. Anche se in Corea del Sud le elezioni presidenziali anticipate si terranno il 3 giugno, nella speranza di uscire finalmente dalla profonda crisi politica innescata dalla legge marziale, dichiarata a dicembre lasciando il paese sconvolto.

I sudcoreani vogliono porre fine ai mesi di disordini politici seguiti alla legge marziale dichiarata per poche ore a dicembre dall’ex presidente Yoon Suk-yeol, successivamente rimosso dall’incarico il 4 aprile e sottoposto a impeachment.

Da allora la Corea del Sud ha avuto una serie di presidenti ad interim e la sua economia, dipendente dalle esportazioni, è piombata nel caos dopo l’annuncio di dazi punitivi da parte dell’amministrazione di Donald Trump. Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung è il favorito nei sondaggi. L’ex avvocato di 61 anni, leader del Partito democratico (centrosinistra), avrebbe il 49 per cento delle intenzioni di voto, secondo un recente sondaggio di Gallup.

Al secondo posto nei sondaggi, l’ex ministro del lavoro Kim Moon-soo, del Partito del potere popolare (Ppp, destra), l’ex partito di Yoon Suk-yeol, che avrebbe il 35 per cento dei consensi.

Secondo la commissione elettorale nazionale, l’affluenza alle urne ha raggiunto il 21 per cento alle 8 del 30 maggio, il tasso più alto in questa fase elettorale nell’intera storia del paese. Anche il voto dei coreani residenti all’estero ha raggiunto un livello record.