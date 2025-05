Da parte sua, la Cina ha esortato gli Stati Uniti a “cancellare completamente i dazi unilaterali ingiustificati”, a seguito della decisione dell’Itc, secondo un portavoce del ministero del commercio.

“Il governo accoglie con favore la decisione di ieri”, ha dichiarato il primo ministro Mark Carney al parlamento canadese. “Conferma la posizione del Canada, che considerava questi dazi illegali e ingiustificati”.

Tuttavia, “riteniamo che le nostre relazioni commerciali con gli Stati Uniti restino profondamente minacciate” dai dazi ancora applicati su acciaio e alluminio, così come sul settore automobilistico, ha aggiunto Carney, che spera di “rafforzare la nostra collaborazione con partner commerciali e alleati affidabili in tutto il mondo”.

Nel dettaglio, i giudici hanno stabilito che il presidente non può invocare l’Emergency economic response act del 1977 (Ieepa) per imporre per decreto “un sovrapprezzo illimitato su prodotti provenienti praticamente da qualsiasi paese”, secondo la sentenza visionata dall’Afp.

Per i giudici, i decreti adottati “eccedono i poteri conferiti al presidente dall’Ieepa per regolamentare le importazioni”, che gli consente solo “di adottare le sanzioni economiche necessarie in caso di emergenza per contrastare una minaccia ‘straordinaria e insolita’”.

Qualsiasi interpretazione che gli deleghi “autorità illimitata sui dazi doganali è incostituzionale”, hanno insistito i giudici.

In un parere scritto che accompagnava la decisione, uno dei giudici, il cui nome non è stato reso noto, ha ritenuto che ciò “costituirebbe una cessione del potere legislativo al potere esecutivo”, il che è contrario alla costituzione degli Stati Uniti.