I miliziani jihadisti hanno condotto due grandi attacchi il 1 e il 2 giugno contro l’esercito maliano, prima nel centro del paese e poi a Timbuctù (nord).

In un comunicato diffuso la sera del 2 giugno, l’esercito ha affermato di aver “sventato un tentativo d’infiltrazione dei terroristi in un campo militare a Timbuctù”, la principale città del nord del paese, che i jihadisti avevano occupato per alcuni mesi nel 2012.

L’esercito ha aggiunto di aver “neutralizzato” 14 assalitori e di averne arrestati 31, senza precisare se ci fossero altre vittime.

Gli assalitori hanno anche lanciato delle granate contro l’aeroporto, senza però cercare di assumerne il controllo, “anche perché lì ci sono i russi”, ha proseguito l’esercito, riferendosi ai paramilitari del gruppo Wagner.