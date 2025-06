Il divieto, che entrerà in vigore il 9 giugno, si applicherà ad Afghanistan, Birmania, Ciad, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Repubblica del Congo, Somalia, Sudan e Yemen.

Il 4 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che a partire dalla prossima settimana i cittadini di dodici paesi non potranno viaggiare negli Stati Uniti, citando motivi di “sicurezza nazionale”.

Secondo l’amministrazione Trump, i dodici paesi presenti nella lista hanno governi inefficienti o cittadini che potrebbero restare negli Stati Uniti dopo la scadenza del visto. Nel caso dell’Iran la misura è giustificata con il “sostegno al terrorismo”.

Sono previste eccezioni per i detentori di alcuni tipi di visti e per le persone la cui presenza negli Stati Uniti “è motivo d’interesse nazionale”.

I calciatori che parteciperanno ai Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, e gli atleti che parteciperano alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 non saranno soggetti a restrizioni.