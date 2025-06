Il 9 giugno si è aperta a Nizza, in Francia, la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, con una serie di appelli alla mobilitazione e al multilateralismo, in contrasto con l’unilateralismo degli Stati Uniti, che hanno disertato l’appuntamento.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto la conferenza chiedendo “una mobilitazione per gli oceani in ebollizione”.

“La chiave è il multilateralismo”, ha affermato. “Gli oceani non sono in vendita, come non lo sono la Groenlandia e l’Antartide”, ha aggiunto, riferendosi alle mire espansionistiche del presidente statunitense Donald Trump.

Macron, che ha rinnovato il suo appello a una moratoria sullo sfruttamento dei fondali marini, era affiancato sul palco dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

“I fondali marini non possono diventare un far west”, ha dichiarato Guterres, in un momento in cui Trump vorrebbe sfruttare unilateralmente nichel e altri minerali critici nelle acque internazionali dell’oceano Pacifico.