Quasi venti città iraniane hanno vietato agli abitanti di portare a spasso i loro cani. Il provvedimento è stato preso per motivi igienici e di sicurezza, hanno riferito l’8 giugno alcuni mezzi d’informazione locali.

Inoltre, alcuni imam musulmani considerano impuro accarezzare un cane o entrare in contatto con la sua saliva.

Lo considerano anche un segno di opulenza, simbolo dell’influenza occidentale.

Tuttavia, in Iran non ci sono leggi che vietano di tenere cani come animali domestici, e molte persone ne hanno uno.