Il 10 giugno un attacco, presumibilmente compiuto da un ex alunno, ha causato diversi morti in un istituto scolastico a Graz, in Austria. Secondo la sindaca Elke Kahr, il bilancio è di almeno dieci morti.

“Varie persone hanno perso la vita, tra cui l’autore dell’attacco”, ha affermato la polizia regionale in un comunicato, dopo aver riferito in precedenza sul social network X di “colpi di arma da fuoco in una scuola”.

“L’identificazione delle vittime è in corso”, ha aggiunto.